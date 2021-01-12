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NBA'de 2 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans ve Chicago Bulls - Boston Celtics karşılaşmaları korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iki karşılaşmanın korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği duyuruldu. Dallas Mavericks ile New Orleans Pelicans ve Chicago Bulls ile Boston Celtics arasında oynanacak mücadelelerin korona virüs vakaları sebebiyle ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, NBA yönetimi ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) toplantı yaparak, ligin sağlık ve güvenlik protokollerinin tekrar görüşüleceği belirtildi.

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