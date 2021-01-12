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Elazığ'da yangında itfaiyenin dikkati faciayı önledi: Büyük bir felaketin önüne geçildi

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında itfaiyenin dikkati faciayı önledi. Birkaç tüpün patladığı yangında diğer tüpler dışarı atıldı.

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Yangın, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Albayrak Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki iki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri çatı katında bir güneş enerjisi panelinin yandığı ve 3 tüpün patladığı yangında çok sayıda tüpü alevlerden uzaklaştırarak büyük bir facianın önüne geçti. Yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, “Muhtarlıktaydım, o an bana bilgi geldi ve olay yerine intikal ettim. Geldiğim zaman itfaiyeden arkadaşlar da buradaydı ve yangın devam ediyordu. Üst katlarımızda zarar var. Bildiğiniz gibi 3-4 tane tüp patladı ve bazısı da burada. Büyük bir felaketin önüne geçildi. Allah göstermesin o tüplerin patlaması sonucu can kaybı yaşanabilirdi. Şu anda vatandaşlarımıza bir şey olmadı, yaralımız yok. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

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