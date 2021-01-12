BIST 1.536
DOLAR 7,47
EURO 9,07
ALTIN 445,79
HABER /  YEREL

Samsun'da karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Samsun'da refüjdeki demir korkulukları parçalayarak karşı şeride geçen otomobil felakete sebep oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir eden Necmettin Gürgün (38) idaresindeki 55 E 3002 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir korkulukları parçalayıp karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada Ordu'dan Çorum'a strafor taşıyan Sedat Erol (45) yönetimindeki 06 GC 2899 çekici, 06 ZHS 84 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilin parçaları etrafa saçılırken, dolu benzin deposu ise yola fırladı. Kazada otomobilde bulunan Necmettin Gürgün ve Ertan Gürgün (39) ile TIR sürücüsü Sedat Erol yaralandı. Yaralılardan Ertan Gürgün Gazi Devlet Hastanesine, Sedat Erol Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Necmettin Gürgün ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan 4 çocuk babası Necmettin Gürgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım
Esenler'de yaşandı! ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı
ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak
FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 118 gözaltı kararı
Olay yeri Bayrampaşa! Çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü
Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza kesildi
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! İki ay daha uzatıldı
Şeb-i Arus ve Halk Ekmek konuları İBB Meclisini karıştırdı
Yorumlar