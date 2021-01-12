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HABER /  SAĞLIK

Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! İki ay daha uzatıldı

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

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Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti. Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

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