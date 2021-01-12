BIST 1.536
DOLAR 7,47
EURO 9,07
ALTIN 445,79
HABER /  GÜNCEL

Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Özel harekat polisleri destek verdi

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Harita beyaza büründü! İstanbul'a Cuma ve Cumartesi kar geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza kesildi
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! İki ay daha uzatıldı
BB Erzurumspor'u farklı geçen Fenerbahçe zirveyi yakaladı
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Ocak Pazartesi)
ABD'de Donald Trump'ı azletmeye yönelik resmi suçlama yapıldı
Kahramanmaraş'ta bir kadın tartıştığı kocasına mermi yağdırdı
Bulgar turistler test zorunluluğu sonrası Edirne'ye gelmiyor
Türk Hava Yollarından ventilli maske uyarısı
FCA: Kripto varlıklara yatırım yapanlar tüm paralarını kaybetmeye hazır olmalı
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert sözler: Haddini bileceksin
Yorumlar