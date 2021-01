Mesut Özil: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım

Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya varan Mesut Özil, Twitter üzerinden kendisine gelen soruları tek tek yanıtladı.

Fenerbahçe'nin prensipte el sıkıştığı ve Arsenal ile fesih işlemlerini halleder halletmez Türkiye'ye gelip sarı-lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, sosyal medya platformu Twitter üzerinden kendisine gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Soru: Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?

Cevap: Kolay soru. Emeklilik!

Soru: Arsenal'da birlikte oynadığın en iyi 11?

Cevap: Ospina, Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac, Cazorla, Ramsey, Gnabry, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Aubameyang

Soru: İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?

Cevap: Kadıköy

Soru: Arsenal'da oynamaktan hiç keyif aldın mı?Cevap: Tabii ki. Birçok inişler ve çıkışlar oldu. Ancak hiçbir zaman Arsenal'a katıldığım için pişman olmadım. Hatta dürüst olmak gerekirse pandemiden önceki son birkaç maç çok eğlenceliydi. O dönem çok iyi bir yolda olduğumuzu düşündüm ama sonradan işler değişti.

Soru: Schalke'ye gider misin? Seni orada takıma yardım ederken görmeyi çok arzularız.

Cevap: Hayır. Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke'ye sempati duyacağım ve kalbimde onlar için en iyisini dileyeceğim. Ancak şu anda benim için gerçekçi bir opsiyon değil.

Soru: Neden Fenerbahçe'yi tutuyorsun? Seni Fenerbahçe'yi bu kadar sevmeye sevk eden şey neydi?

Cevap: Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü.

Soru: Sence Sergio Ramos tarihin en iyi savunmacılarından biri olarak anılacak mı?

Cevap: Sergio Ramos'un hırsı ve kazanma arzusu inanılmaz. Benim jenerasyonumun en iyi savunmacısı diyebilirim.

Soru: Favori TV dizilerin hangileri?

Cevap: Payitaht Abdülhamid, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman.

Soru: Arsenal'da Emile Smith Rowe hakkında düşüncelerin ne?

Cevap: Son birkaç maçta 10 numara pozisyonunda fark yarattı ve 10 numara oynamanın günümüz futbolunda hala mantıklı olabileceğini gösterdi.

Soru: Bu caddenin ismini biliyor musun?

Cevap: Mesut Özil caddesi

Soru: Arsene Wenger'i özledin mi?

Cevap: Arsene Wenger benim kariyerimde çok özel bir teknik direktör. O birçok unutulmaz başarı kazanan harika bir antrenör. En önemlisi çok samimi ve harika bir insan. Onu Arsenal'daki en büyük başarılarımla ilişkilendiriyorum. Onunla geçirdiğim zamanı hep güzel hatırlayacağım.

Soru: Arsenal'ı ve taraftarların senin adına yazdığı şarkıyı hatırlayacak mısın?

Cevap: Elbette. Bunu Emirates'te ilk duyduğum an harika bir andı. İşte o zaman ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım.

Soru: Ronaldo mu, Messi mi?

Cevap: Lionel Messi, İspanya'da en iyilerden biri olduğunu kanıtladı. Ancak Ronaldo oynadığı her ülkede en iyisiydi.

Soru: Almanya Milli Takımı'nda oynadığın için pişman mısın? Yoksa milli takımla başarılarını hatırladıkça bunlar seni gülümsetiyor mu?

Cevap: Milli takımda oynarken birçok muhteşem anım oldu. Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazandık ve Alman futbolu için harika bir parçaydık. Asla pişman olduğumu söyleyemem. Nasıl bittiğiyle ilgili birçok şey söylendi. Kararımdan dolayı pişman değilim.

Soru: Seni en çok destekleyen kim oldu?

Cevap: Annem

Soru: Mesut abi Zonguldak'a ne zaman geleceksin? Ben de Zonguldaklıyım ve Zonguldak'ta oturuyorum.

Cevap: Köçek oyunu oynarsam gelirim. Bazlamayı hazır et, acıktım. Hediye olarak baston isterim.

Soru: Küçükken giydiğin Fenerbahçe formasının arkasında hangi isim ve numara yazıyordu?

Cevap: 10 numara ve Jay-Jay Okocha

Soru: En beğendiğin gelmiş geçmiş Türk futbolcu kim?

Cevap: Rıdvan Dilmen

Soru: Arsenal ile kontratın bittiğinde kariyerine futbolcu olarak devam edecek misin?

Cevap: Kesinlikle devam edeceğim. Futbolu bırakmadan önce iki ülkede oynamak istiyorum. Türkiye ve ABD... Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım.