BB Erzurumspor'u farklı geçen Fenerbahçe zirveyi yakaladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Kanarya, galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş kaydetti. Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 35'e yükseltti ve lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. BB Erzurumspor ise haftayı 13 puanla ligin son sırasında kapattı.

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Zirve hesaplarındaki Fenerbahçe, ligin dibindeki BŞB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Kaleye ilk şutunu 45+3'te Thiam'la çeken Kanarya, 45+5'te Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, takımı adına günün başarılı ismi Dimitrios Pelkas ile 48'de 2-0'ı buldu. 51'de Caner Erkin'in ortasını kafayla ağlarla buluşturan Sinan Gümüş, skoru 3-0 yaptı.

Maçın son bölümünde de etkili olmasına rağmen başka gol bulamayan Fenerbahçe, puanını 35 yaptı ve lider Beşiktaş ile puanları eşitledi. Bu sezon kötü gidişe 'dur' diyemeyen BB Erzurumspor ise 13 puanda ve ligin son sırasında kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında Novikovas'ın dar açıdan vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

39. dakikada sağ kanattan gelen Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda top direğinin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada hızlı çıkan sarı-lacivertli ekip, topu ceza sahasındaki Thiam'a gönderdi. Bu futbolcunun savunma oyuncusu ve kaleciyi geçerek sağ çaprazdan vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

45+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Emrah Başsan'ın orta sahada kaptırdığı topla çıkan sarı-lacivertli ekipte ceza sahası içinde Pelkas'ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan'ın rakip sahada kaptırdığı topla Fenerbahçeli futbolcular etkili geldi. Sağ taraftan Sinan Gümüş'ün pasında Pelkas ceza alanına girer girmez vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

50. dakikada Gustavo'nun pasında ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş topa sert vurdu ancak kaleci Kayacan Erdoğan topu çelmeyi başardı.

51. dakikada fark üçe çıktı. Sol Kanattan Caner Erkin'in ortasına yükselen Sinan Gümüş kafa vuruşuyla top filelerle buluştu: 0-3

58. dakikada Novikovas'ın havalandırdığı topu ceza sahası içinde göğsüyle yumuşatan Emrah Başsan'ın röveşata vuruşunda top kaleci Altay Bayırdır'da kaldı.

59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Kayacan Erdoğan topu iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine yükselttiği topa kafa vuran Teikeu topu az farkla auta gönderdi.

76. dakikada Pelkas'ın pasında ceza alanına giren Valencia'nın vuruşunda kaleci Kayacan Erdoğan topu kornere çeldi.

90+1. dakikada ceza sahası dışında rakibini geçen Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda top kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BB Erzurumspor: 0 - 3 :Fenerbahçe

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel

BB Erzurumspor: Farnolle (Dk. 45 Kayacan Erdoğan), Cenk Ahmet Alkılıç, (Dk. 87 Murat Uçar), Teikeu, Hasan Hatipoğlu (Dk. 45 Mücahit Albayrak), Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal (Dk. 29 Donald), Emrah Başsan, Obertan (Dk. 45+1 Brahim Darri), Novikovas, Ricardo Gomes

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Dimitris Pelkas (Dk. 86 Cisse), Sinan Gümüş (Dk. 63 Valencia), Thiam (Dk. 75 Mbwana Samatta)

Goller: Dk. 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 48 Pelkas, Dk. 51 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45+5 Caner Erkin (Fenerbahçe)