Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Ocak Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, can kaybı 22 bin 981 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1003 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 174 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e çıktı.

Toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.5, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.