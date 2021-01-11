Türkiye'de ilk aşı ne zaman yapılacak, Kısıtlamalar kalkıyor mu? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı takvimi ve kademeli normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek. Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesi sona erdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamaların değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

İnsanlık olarak 2020 yılını iyi hatıralarla kapatmadık. Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz alt yapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Korona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık.

2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık

Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı. Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsamız, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık.

Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün ifadesi

Küresel ekonominin %4'ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk. 2021 yılının yatırım, üretimin ve istihdamın arttıracağı bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

'Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler'

Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle huzur kaçırmaya çalışanlar, karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir. Bir kez daha inanç ve kararlılıkla diyorum ki; başaramayacaksınız. Milletimiz geçmişte defalarca maruz kaldığı durumu niyetini anladı, deşifre etti. Yasakçılıktan vandallığa kadar eski Türkiye'de bolca sahnelenen senaryoların günümüz Türkiyesi'nde yeri yoktur. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler. Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılan siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar. Ne diyor Mehmet Akif, 'Cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz'

'İçme suyu yatırımlarımızı süratlendireceğiz'

Hepimiz aynı gemide olduğumuz için Türkiye bu tabiat olaylarından etkileniyor. Bu yıl mevsim yağışlarının altına düşmesi, ülkemizi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Hali hazırdaki barajların bir kısmının neredeyse tamamının boşaldığı, diğerlerinin ise çok düştüğü bir dönemde geçiyoruz. Günlük kullanımdan, tarımsal kullanıma kadar her alanda tasarruf anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Ülkemizdeki suyun 3'te 2'si tarım sulamada kullanılıyor. İçme suyu yatırımlarımızı da süratlendirerek, toplam içme suyu kapasitemizi 4,8 milyar metreküpe ulaştıracağız. İçme suyunda önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Bilinçli tüketimle %50'ye yakın tasarruf edebileceğimize inanıyoruz.

'Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız'

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli bir şekilde hafifledi. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde açtıkları sıkıntıları yakinen biliyoruz. Salgına bir çözüm bulunana kadar tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz. Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Gelinen aşamada önemli bir hususta aşı çalışmalarıdır.