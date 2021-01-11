Başakşehir'den savunmaya Leonardo Duarte takviyesi

Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiraladı.Abone ol
Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada; İtalyan ekibi Milan'ın stoperi Leonardo Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.
Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.
Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.