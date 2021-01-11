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Survivor İlayda kimdir 2021 kaç yaşında ilk vetoyu yedi

Survivor 2021 zorlu parkurları ve yarışmaları ile başladı. 2021 Survivor'un Gönüllüler takımında başlayıp ünlüler takımına geçen ismi İlayda Şeker ile merak konusu oldu. Rahat tavrı ve sempatik halleri ile takımın sevdiği isim olan İlayda yarışmalarda henüz beklenen başarıyı sağlayamadı. Peki kimdir İlayda Şeker yaşı kaç?

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Survivor 2021'e gönüllüler kadrosunda başlayan ve arkadaşları tarafından oylama sonucu ünlülere gönderilen İlayda Şeker merak konusu oldu. Sempatik tavırları, eğlenceli halleri ile Survivor'a renk katan İlayda Şeker aslen Nevşehirli. Üniversite okumak için Sakarya'ya gelen Survivor İlayda, uzun süredir İstanbul'da yaşıyor.

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdüren Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Sakarya’da üniversitesi mezunu olan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, şu an çalışmıyor.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. 

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda İlayda Şeker aslen Nevşehirli. Üniversite okumak için Sakarya'ya gelen Survivor İlayda, uzun süredir İstanbul'da yaşıyor.

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