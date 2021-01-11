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Çavuşoğlu'nun davetine Yunanistan'dan jet yanıt

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar konusunda herhangi bir müzakere sürdürme daveti almadığını ancak kıta sahanlığı da dahil olmak üzere anlaşmazlığa sebep olan konuları görüşmeye istekli olduğu ifade edildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ocak ayı içinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafı görüşmelere başlamaya davet ettiklerini açıklamıştı.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Alexandros Papaioannou, "Yunanistan, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırının belirlenmesi konusunda Türk tarafının bu türden herhangi bir davetine uluslararası hukuka uygun olarak yanıt verme niyetini ifade etmiştir." dedi.

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