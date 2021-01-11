Ali Koç: Mesut Özil transferine eskisinden daha yakınız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyükşehir Belediye Erzurum maçı sonrası Mesut Özil transferiyle ilgili, "Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Maç sonu konuşan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Erzurum çok güzel bir şehir. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı şehirlerden... Maç saatleriyle ilgili bazı kulüpler de serzenişte bulunuyor. Doğrudur. Ama bizim bir talebimiz olmayacak. Bizi çok iyi ağırladı Erzurumlular burada... Başta sayın valimiz olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye karşı yayıncı kuruluşun anlayamadığımız politikaları var. Dün bizimle ilgili olmayan bir maçta tezahüratları biliyorsunuz. Saatine baksanız bile bilerek yapıldığı anlaşılıyor. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum.

Taraftarımız bu konuyu gündemde tutsun... Şu an bir dekoder kampanyasına gitmeyi düşünmüyoruz. Ancak böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan...

Mesut Özil hala bir rüya

Ali Koç, konuyla ilgili, "Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Sportif direktörümüzün bize verdiği liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalara atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz. Hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

"Satmayı düşünürlerse ilgileniriz"

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Medipol Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili soruyu yanıtlayan Koç "Ekibimden bana gelen bu yönde bir talep yoktur. Kulüpleri, iki oyuncuyu da bu transfer penceresinde satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Bana ve yönetimime bu yönde gelen bir talep yoktur" dedi.