Türk Hava Yollarından ventilli maske uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını açıkladı.Abone ol
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Lütfen uçak içinde ventilli maske takmayınız" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" ifadelerini kullandı.