ABD'de Donald Trump'ı azletmeye yönelik resmi suçlama yapıldı

ABD Temsilciler Meclisindeki demokratlar, kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Donald Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı meclise resmen sundu.

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ABD Temsilciler Meclisine sunulan tasarıda Başkan Donald Trump', 6 Ocak'takikongre baskını dolayısıyla 'ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik' suçlaması yöneltildi.

ABD Temsilciler Meclisindeki demokratlar, kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı meclise resmen sundu.

Trump'a 'görevi kötüye kullanmak' başlığı altında kongre baskını dolayısıyla 'ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik' suçlaması yöneltildi.

Azil maddesinin hafta içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanarak kabul edilmesi bekleniyor ancak azil sürecinde mahkeme görevi görecek olan senatonun gündemine ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Söz konusu azil maddesinin Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi, Trump'ın 'görevden alınması istemiyle ikinci kez suçlanan ilk başkan' olarak tarihe geçmesi anlamına gelecek.