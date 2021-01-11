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Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışırken tren raylarına ayağı takılıp düşen şahıs, trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

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AMASYA'nın Suluova ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmekte olan 37 yaşındaki Yakup Dol'un ayağı takıldı. Düşen şahsa hızla gelen tren çarptı. Tren, fren yapmasına karşın kaza yerinden 200 metre ileride durabildi.

Trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Suluova'da oto yıkamacılığı yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Dol'un cansız bedeni Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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