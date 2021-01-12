BIST 1.536
DOLAR 7,47
EURO 9,07
ALTIN 445,79
HABER /  YEREL

Kahramanmaraş'ta akraba kavgasında kan döküldü! Ölüler var

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. (21) ve V.E.D.'ye (20) ateş etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.S., Elbistan ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt TEM Otoyolu'nda feci kaza 12 araç birbirine girdi trafik kilit
Eski Trabzonsporlu Sol Bamba lenf kanserine yakalandı
Koronavirüs aşısı olandan 'rıza' formu alınacak! Aşılama ne zaman başlayacak?
Samsun'da karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı
Mesut Özil: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım
Esenler'de yaşandı! ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı
Ankara'da kısıtlama denetiminde polis bagajı açtığında şaşkına döndü
ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak
Twitter, komplo teorileri hareketi QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı
Yorumlar