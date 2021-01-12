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Belhanda'dan tepki: Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek!

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, kendisine 'Bedevi' diyen disiplin kurulu üyesine cevap vererek, "Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek! Benim, kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim kesin. Sevgili dostum, ben kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim" dedi.

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Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı 'Bedevi' ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?"
Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.


Taraftar sahip çıktı
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Belhanda'ya yapılan saldırılara tepki gösterirken Cem Emiroğlu'nu istifaya davet ettiler. Sarı-Kırmızılılar, Belhadan'nın sözleşmesinin uzatılması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdiler.

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