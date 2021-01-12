Hakan Bayrakçı eşi kaç yaşında Ece Bayrakçı kimdir ne iş yapıyor?

SONAR Araştırma Şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, 10 Ocak'ta Ece Bayrakçı ile evlendi. Çekmeköy Belediyesinde kıyılan nikaha sadece 8 kişi katıldı. Bu haberin ardından Hakan Bayrakçı'nın eşi Ece Bayrakçı merak konusu oldu. Peki kimdir Hakan Bayrakçı'nın eşi, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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SONAR Araştırma Şirketinin sahibi 60 yaşındaki Hakan Bayrakçı, bir süredir birlikte olduğu Ece Bayrakçı ile nikah masasına oturdu. Koronadan dolayı 8 kişi ile sınırlı olan düğüne sadece aile yakınları katıldı. Daha önce bir kez evlilik yapan Hakan Bayraktar'ın Mesut Bleda Bayrakçı adında bir oğlu var. Peki Hakan Bayrakçı'nın eşi kimdir, kaç yaşında?

Hakan Bayrakçı kıyılan nikah ile ilgili, ''Korona nedeniyle düğünde 8 kişiydik. Korona süreci geçinde bir düğün yapacağız. Düğünde sadece Ece'nin annesi babası var, bir de benim oğlumla kardeşim var. Korona nedeniyle böyle yaptık.'' açıklamalarını yaptı.

Hakan Bayrakçı kimdir?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR Araştırma Şirketi'ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı.

Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katıldı. Bayrakçı ayrıca TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, meslek hayatında çeşitli ülkelerin Büyük Elçiliklerine danışmanlıklarda da bulunmuştur.

Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu olan Hakan Bayrakçı, İstanbul'da yaşamaktadır.