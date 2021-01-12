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Yılmaz Erdoğan Damla Uğurtürk aşkı başladı yaş farkı kaç?

Yönetmen ve oyuncu olan Yılmaz Erdoğan'ın yeni sevgilisi Damla Uğurtürk çıktı. Kameralara yakalanan Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk magazin basınının gündemine düştü. Peki 53 yaşında olan Yılmaz Erdoğan'ın 19 yaş küçük yeni sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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53 yaşındaki ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan yeni bir aşka yelken açtı, Erdoğan yeni sevgilisi Damla Uğurtürk ile kameralara yakalandı. Magazin basınına bomba gibi düşen bu haberin ardından birçok kişi Damla Uğurtürk'ü araştırmaya başladı. Muhabir ve spikerlik yapan Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük ve 35 yaşında. Peki Damla Uğurtürk kimdir, ne iş yapıyor? Merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Damla Uğurtürk hakkında merak edilenler haberimizde...

Beşitaş gecesini birlikte sunmuşlardı: Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırladı. İkilinin bu buluşmalar sırasında yakınlaştığı ve aralarında bir ilişki başladığı öğrenildi.

Damla Uğurtürk kimdir: Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.

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