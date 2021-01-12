Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde saat 09.30'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.30'da Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.24 metre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

Validen açıklama geldi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Pamukkale ilçesinde meydana gelen depremin kent merkezinde de hissedildiğini bildirdi. Kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Atik, "Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin" dedi.