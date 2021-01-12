BIST 1.545
DOLAR 7,47
EURO 9,08
ALTIN 447,75
HABER /  SPOR

Yeni Malatyaspor’a Tetteh ve Acquah'tan büyük şok

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de son 5 haftada galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun şok sakatlığı moralleri altüst etti. Tetteh ile Acquah'ın 3 ve 4 haftaya kadar sahalardan uzak kalabileceği açıklandı.

Abone ol

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, kulüpten yaptığı yazılı açıklama ile sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili son durumu paylaştı. Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh ile ilgili bilgi veren Ayaz'ın açıklamalarında, "Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda grade 1 strain (adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" denildi.

Acquah 4 haftaya kadar olmayabilir                                                                    Ayaz, Kayserispor maçında dizine darbe alan oyuncu Afriyie Acquah’ın sağlık durumu ile güncel durumu hakkında ise, "Kayserispor müsabakasında dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Acquah’ın da yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında 1.derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Plakada değişikliğin cezası kaç para oldu 2021 yeni trafik cezaları
'Dünyanın en büyük darknet piyasasına' baskın! Alman polisi düğmeye bastı
Muharrem İnce yeni partinin ismi için ipucu verdi bazı CHP'li vekillerle ilgili iddiası olay oldu
Chelsea ve Arsenal, Ali Akman'ı istiyor
Deutsche Bank, Kongre baskını sonrası Trump ile iş yapmamaya karar verdi
Kırmızı ışıkta geçme cezası kaç para oldu 2021 ceza listesi
Bombalı terör saldırısında şehit edilen kaymakamın ağabeyi işkence iddiasında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı iddia edilen Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama
Son 3 gün kaldı! İstanbul'da uzun kuyruklar oluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren operasyonları başladı
Yorumlar