'Dünyanın en büyük darknet piyasasına' baskın! Alman polisi düğmeye bastı

ALMANYA'da; uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan ve 'dünyanın en büyük darknet piyasası' olduğu belirtilen web sitesi kapatıldı.

Abone ol

Alman polisinden yapılan açıklamada, Oldenburg kentinde yürütülen operasyon neticesinde, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

Adli makamlar, Oldenburg polisinin şüpheliyi hafta sonu gözaltına aldığını ve söz konusu web sitesinin pazar günü erişime kapatıldığını söyledi.