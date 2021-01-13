2021 model otomobil fiyatları belli oldu! İşte en ucuz otomobiller

Piyasada fiyatların yükseldiği 2020'de 2. el otomobile rağbet oldukça fazlaydı. Sıfır otomobiller ile yarışır durumdaydı. 2021 ile birlikte sıfır otomobiller de atak yaptı. Peki fiyatı en ucuz marka model hangi otomobilde?

Marka-motor gücü-fiyatları şöyle: