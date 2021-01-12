Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı iddia edilen Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama

Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mevcut görevlerinden el çektirildiği iddiasına yalanlama getirdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu, görevinden alındığına yönelik medyada yer alan haberlere ilişkin resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Görevden alındığı iddiasını yalanlayan Hidayet Türkoğlu, şunları dile getirdi:

''Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum.''

Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) January 12, 2021

''Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum''

Hidayet Türkoğlu, sözlerini şu şekilde devam ettirdi; "Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum.''