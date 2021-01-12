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Son 3 gün kaldı! İstanbul'da uzun kuyruklar oluştu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da ulaşım kartlarında HES kodu zorunluğunun yürürlüğe girmesine 3 gün kala akbil bayilerinde uzun kuyruklar oluştu.

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İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor.

Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya 3 gün kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için bayilere akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.


"Yarım saattir bekliyorum"
Uzun süre kuyrukta beklediğini söyleyen Arif Akbal, "Kartları güncelleyeceğiz onun için bekliyoruz kaç dakikadır. HES kodunu eşleyecekmişiz. 3 gün sonra kullanamayacağız doğru. Yenilemeye çalışıyoruz biz de" dedi. 61 yaşındaki Gülten Şimşek ise, "Kartı alayım, sonra da HES kodu alacağım. 61 yaşındayım ben. Bana yasak yok sanırım. Evde duramıyoruz ne yapalım. Kızıma gidiyorum, torunlarıma gidiyorum." diye konuştu. Bir başka vatandaş da "Yarım saattir bekliyorum. Hep erteledim kaç zamandır böyle sona kaldım şimdi. Mecbur olmasa yapmazdım ama ne yapalım mecbur" şeklinde konuştu.

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