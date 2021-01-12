Cenk Küpeli ailesi anne ve babası kimdir? Demet Şener ile boşandı

2019 yılının haziran ayında evlenen Demet Şener ve Cenk Küpeli tek celsede boşandı. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin ayrılmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi. Peki 36 yaşındaki Cenk Küpeli kimdir, anne ve babası kim? İşte Cenk Küpeli'nin ailesi ve hakkında merak edilenler...

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2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti bugün tek celsede ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeni olarak Cenk Küpeli'nin bebek istemesi gösterildi. Cenk Küpeli'nin ailesinin de karşı çıktığı bu evlilik kısa sürdü ve yollar ayrıldı. Bu haberin ardından Cenk Küpeli merak konusu oldu. Peki kimdir Cenk Küpeli, aslen nereli, ailesi anne ve babası kimdir?

Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlu ve geliniyle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Küpeli, "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Oğlumuzu bizden kopardı" demişti.

Cenk Küpeli kimdir: Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi.

Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti.

Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.