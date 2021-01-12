BIST 1.552
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 443,58
HABER /  GÜNCEL

Cenk Küpeli kimdir ne iş yapıyor Cenk Küpeli anne ve babası kim?

2019 yılının haziran ayında evlenen Demet Şener ve Cenk Küpeli tek celsede boşandı. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin ayrılmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi. Peki 36 yaşındaki Cenk Küpeli kimdir, anne ve babası kim? İşte Cenk Küpeli'nin ailesi ve hakkında merak edilenler...

Abone ol

2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti bugün tek celsede ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeni olarak Cenk Küpeli'nin bebek istemesi gösterildi. Cenk Küpeli'nin ailesinin de karşı çıktığı bu evlilik kısa sürdü ve yollar ayrıldı. Bu haberin ardından Cenk Küpeli merak konusu oldu. Peki kimdir Cenk Küpeli, aslen nereli, ailesi anne ve babası kimdir? 

Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlu ve geliniyle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Küpeli, "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Oğlumuzu bizden kopardı" demişti.

Cenk Küpeli kimdir: Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi.

Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti.

Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp ile Fransa arasında skandal anlaşma
Albayrak Grubu'ndan WhatsApp kararı: Kullanımdan çıkıyoruz
Abdullah Avcı Trabzonspor coştu
Park ve duraklama yasakları kaç para oldu 2021 cezası
Koronavirüs aşısı olmak isteyenler dikkat! 'Aşıla' uygulamasını indirip kayıt yaptırın
Dövülerek öldürülmüştü! Alperen'in Ekinci'nin otopsi raporu: Kafatasında kırık, beyin dokusunda zarar var
Emniyet kemeri takmama cezası kaç para oldu 2021 cezaları listesi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp'a inceleme
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli uyarı! Koronavirüs ile grip aşısı arasında en az 14 gün olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecektir
Yorumlar