WhatsApp ile Fransa arasında skandal anlaşma

WhatsApp geçtiğimiz hafta kişisel verileri Facebook şirketleriyle paylaşmak için kullanıcılarını yeni gizlilik kurallarını kabul etmeye zorladı. Fransa'dan ise sosyal medya devlerine karşı yeni ve tartışmalı bir hamle geldi. İddialara göre Twitter, WhatsApp gibi şirketler, kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirecek ve kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete verecek.

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Geçen hafta, mesajlaşma hizmeti WhatsApp, birçok kullanıcıyı kişisel verileri Facebook şirketleriyle paylaşmak için yeni gizlilik kurallarını kabul etmeye zorladı. Kullanıcılar, şartları kabul etmedikçe uygulama hizmetini kullanamayacak.

Veriler devlete gidecek

Yıllardır Fransa'da gazetecilik yapan Ömer Aydın'ın verdiği bilgilere göre; Fransa'dan sosyal medya devlerinin yeni uygulamalarına karşı yeni bir hamle geldi. İddialara göre Twitter, WhatsApp gibi şirketler, kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirecek ve kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete verecek. Aksi durumda ise bu şirketlere yıllık cirosunun yüzde 6'sı kadar para cezası verilecek.