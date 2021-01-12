Adana'dan Libya'ya gitti bir yıldır haber alamıyorlar: Türk diye tutukladılar

Bir yıl önce Adana'dan Libya'ya baklava usta olarak giden Nurettin Çalık'ın ailesi endişeli şekilde müjde bir haber bekliyor.

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Libya'da yaklaşık bir yıl önce, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlıların lideri Halife Hafter güçlerince gerekçesiz şekilde tutuklanan baklava ustası Nurettin Çalık'ın Adana'daki ailesi, yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Hafter güçlerince kaçırılan 5 Türk işçiden biri olan Nurettin Çalık'ın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan kardeşi Mehmet Çalık, ağabeyine yaklaşık bir yıldır ulaşamadıklarını söyledi.



Ağabeyinin hayatta olduğunu öğrendiklerini, onunla en son geçen yıl şubat ayında görüştüklerini aktaran Çalık "Ağabeyim para kazanmak için gitmişti, bir suçu günahı yok. Maddi sıkıntılarından kurtulmak için gitti ama maalesef tutuklandı. Onunla aynı koğuşta kalanlardan çok fazla işkence gördüklerini ve hastalandıklarını duyduk. Şu anda belki de yatıyordur hasta olarak hiçbir haber alamıyoruz, gelen arkadaşları tutuklu olduğunu, temizlenemedikleri için hapishanede uyuz olduklarını söylediler, hatta tedavi gördüklerini söylediler. Nurettin ağabeyim baklava ustasıydı. Tutuklu olmasının sebebi Türk olması, hiçbir suçu günahı yok. Bütün yetkililerden rica ediyoruz Allah rızası için ağabeyimi getirin." dedi.







"İlk başlarda yaşadığına bile inanmıyorduk"

Libya'da Hafter güçleri gelmeden önce ağabeyinin işlerinin iyi gittiğini belirten Çalık, "Kardeşimi görememek çok büyük bir ızdırap, çok büyük bir eksiklik. Canımız yanıyor, bir insanın kardeşini ağabeyini görememesi tarif edilemez bir acı. Sesini duymaktan bile mahrumuz. 'Nasıl yaşıyor, hasta mı?' diye düşünüyoruz, ilk başlarda yaşadığına bile inanmıyorduk, sonradan duyum aldık, yaşadığını öğrendik. Biraz olsun sevindik ama gelirse daha çok sevineceğiz." şeklinde konuştu.



"Bir yolunu bulamadılar sanırım"

Kız kardeşi Rukiye Köse de Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşlarının bazılarının serbest bırakıldığını anımsatarak ağabeyi için de aynısının gerçekleşmesini temenni etti. Ağabeyi için birçok kuruma başvuruda bulunduklarını aktaran Köse, "Son görüşmemizde çok sıkıntılı olduğunu, bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini söylemişti. Bir yolunu bulamadılar sanırım. Türk oldukları için çalışırken dükkanından alıp götürdüklerini öğrendik." ifadesini kullandı.







"Gerçekten çok zor şey yaşıyoruz"

Köse, ailece çok zor günler geçirdiklerini vurgulayarak "Çok üzgünüz. Artık ne uyku kaldı ne yemek. Sürekli onu düşünüyoruz, bir an önce gelmesini istiyoruz. En son konuşmamızda köydeydim, annemle görüntülü konuştu. Annem de ağlıyordu, ağabeyim de ağlıyordu. Ondan sonrada görüşemedik zaten. Annem babam artık üzüntüden 'Bir haber var mı?' diye bize bile sormuyorlar. Onlar bile içlerine gömdüler bu acıyı sanırım. İsteğimiz bir an önce ağabeyimize kavuşmak çünkü çok zor bir şey. Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten çok zor şey yaşıyoruz." dedi.



2 işçi kurtarılmıştı, 5'i hala tutsak durumda

Çoğu, ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından önce Libya'ya çalışmak için gelen ve haklarında hiçbir suçlama olmadan Hafter güçlerinin merkezi Bingazi'de tutuklu kalan 7 Türk vatandaşı bulunuyordu. Bu işçilerden 2'si Ekim 2020'de Türkiye'nin Libya Büyükelçiliğinin girişimleri ve Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ortak çalışmasıyla kurtarılmıştı. Tutsak geçirdikleri 8 ayın ardından kurtarılan Türk işçiler Yusuf Gürün (35) ve Vahit Kiraz (60) Büyükelçiliğin girişimleriyle memleketleri Adana'ya dönmüştü.