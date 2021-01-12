Son dakika haberi! WhatsApp geri adım atmayacağını açıkladı

Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre tepkiler sonucu bir geri adım atma yok. Uçtan uca şifreleme devam edecek...

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Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp insternet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'Mesaj gizliliğiniz hiçbir şekilde etkilenmiyor'

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.

'Ne paylaşırsanız paylaşın aranızda kalır'

WhatsApp, "Özel mesajlarınızı göremeyiz veya aramalarınızı duyamayız, Facebook da göremez. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okuyamaz veya WhatsApp üzerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız aramaları duyamaz. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Kayıt tutmuyoruz

İki milyar kullanıcısının olduğunu belirten WhatsApp, "Herkesin kime ne mesaj gönderdiğinin veya kimi aradığının kaydını tutmuyoruz. Geleneksel olarak mobil operatörler bu bilgileri saklarken, bu kayıtları iki milyar kullanıcı için saklamanın hem gizlilik hem de güvenlik riski olacağına inanıyoruz ve bunu yapmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'Konumunuzu göremiyoruz'

Açıklamada, "Paylaşılan konumunuzu göremiyoruz. Konumunuzu WhatsApp'ta biriyle paylaştığınızda, konumunuz uçtan uca şifreleme ile korunur, bu da konumunuzu paylaştığınız kişiler dışında kimsenin göremeyeceği anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

8 Şubat son gün

Türkiye'deki kullanıcıların gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiği vurgulandı.

WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmelerinin mümkün olacağı aktarılan açıklamada, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen Avrupa Birliği ülkelerine farklı Gizlilik İlkesi uygulanmasına ilişkin değerlendirmeye yer verilmedi.