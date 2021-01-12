İstanbul'a 4 gün kar yağacak! Çok sayıda şehir için sarı ve turuncu alarm verildi
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda çok sayıda ile sarı ve turuncu uyarısı geldi. Raporda İstanbul'un heyecanla beklediği 'kar' bilgisi de yer aldı. 5 günlük hava tahminlerinde İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman başlayacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara, Ege'nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Sıcaklıklarda bugün önemli bir değişiklik olmaması, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor