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Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçaslan'ın olduğu düşünülen mezar alanında kalıntılar bulundu.

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Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu, 1107 yılında Habur Çayı'nda boğularak, hayatını kaybeden Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu bilinen mezarı Kubbetü's-Sultan'ın bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu.

Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Orta Çeşme (Kaniya Navin) Parkı'nda bulunan 2 tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı. 3 gün süren çalışmalarda, mezarlarda bulunan kalıntılar, incelenmek üzere Dicle Üniversitesi'ne götürüldü. İncelemenin ardından mezarların kime ait olduğu ortaya çıkacak.

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