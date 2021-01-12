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Antalya'da bu kez hırsızlar mezarlıklara dadandı! Bakın ne çaldılar

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da hırsızlık bu kez mezarlıklara dadandı. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından musluklar çalındı.

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Serik ilçesine bağlı Karataş mahalle mezarlığında vatandaşların abdest alabilmeleri için konulan musluklar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayı fark eden ve beş adet musluğun hepsinin yerlerinden sökülerek götürüldüğünü gören vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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