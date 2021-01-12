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Rıdvan Dilmen: Mesut Özil gelince Perotti gitmeli

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in gelmesi halinde ayrılması beklenen oyuncuyu ve yıldız futbolcunun alacağı yıllık ücreti açıkladı.

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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de "%100" Futbol programında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı. Dilmen, Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulübe gelirse Diego Perotti'yle yolların ayrılması gerektiğini savundu ve şöyle konuştu:

Mesut Özil, Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu. Bugün görüştüğümde Almanya'daydı Mesut. Karantinası yeni bitti. Takımıyla görüşecektir muhtemelen. Mesut'un Fenerbahçe formasını giymesinden memnun olurum. Gelirse Perotti tarzı bir oyuncuyla da ayrılıklar yaşanabilir. Kadroda yok çünkü oyuncu. Mesut gelirse Perotti gitmeli diye düşünüyorum.

''Yıllık 8 milyon euro gibi konuşulan rakamlar sıfır ihtimal''
Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olursa alacağı yıllık ücret hakkında da konuştu. Dilmen, "Yıllık 8 milyon euro gibi konuşulan rakamlar sıfır ihtimal, onu biliyorum. Öyle bir şeyin altına giremez Fenerbahçe." diye konuştu.

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