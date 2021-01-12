BIST 1.552
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 443,58
HABER /  SPOR

Aykut Kocaman, Süper Lig'e dönecek mi? Sessizliğini bozdu

Şu an bir takım çalıştırmayan ve adı Gaziantep FK ile anılan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, sessizliğini bozdu.

Abone ol

Marius Sumudica ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Gaziantep FK'da Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Sporx'e konuşan Aykut Kocaman, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyleyen Kocaman, "Birincisi sağlık anlamında salgının yarattığı bir takım şeyler olacak. İkincisi meslek sağlığı odaklı bakıldığı zaman da acayip bir şey olacaktı. Hayatta büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize getirecekleri ne olur bilemiyorum ama fikrimi değiştireceğimi de zannetmiyorum. Yüzde 99,9 bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

''Gaziantep FK çok iyi bir noktada''
Deneyimli teknik adam ayrıca "Takım ayrımı yapmıyorum ve yapmayacağım da. Gaziantep FK çok iyi bir noktada. İyi bir kadroları var. Dediğim gibi çok büyük konuşmamakla beraber bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu'ndan sert aşı çıkışı! Türkiye'deki halkı tehlikeye attılar
Adana'da kısıtlamada motosikletiyle gezintiye çıktı yaşlı adamı öldürdü
Arif Susam kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları
Motorine 20 kuruşluk zam bekleniyor
DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sözde cumhurbaşkanı' savunması: Yalancı deyince alınmıyor...
İmza yoksa forma da yok Dorukhan Toköz
Sahte altın operasyonu! Gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
İstanbul'da kilosu 130 TL'ye çıktı: Peşin parayla bulamıyoruz
Yorumlar