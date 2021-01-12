Aykut Kocaman, Süper Lig'e dönecek mi? Sessizliğini bozdu

Şu an bir takım çalıştırmayan ve adı Gaziantep FK ile anılan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, sessizliğini bozdu.

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Marius Sumudica ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Gaziantep FK'da Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Sporx'e konuşan Aykut Kocaman, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyleyen Kocaman, "Birincisi sağlık anlamında salgının yarattığı bir takım şeyler olacak. İkincisi meslek sağlığı odaklı bakıldığı zaman da acayip bir şey olacaktı. Hayatta büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize getirecekleri ne olur bilemiyorum ama fikrimi değiştireceğimi de zannetmiyorum. Yüzde 99,9 bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

''Gaziantep FK çok iyi bir noktada''

Deneyimli teknik adam ayrıca "Takım ayrımı yapmıyorum ve yapmayacağım da. Gaziantep FK çok iyi bir noktada. İyi bir kadroları var. Dediğim gibi çok büyük konuşmamakla beraber bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.