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Islam Slimani'nin yeni takımı belli oluyor

Fransa Ligue 1 lideri Olympique Lyon, Moussa Dembele Atletico Madrid'e imza attığı anda eski Fenerbahçeli Islam Slimani'nin transferini bitirecek.

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Fransa Ligue 1 lideri Olympique Lyon'un Moussa Dembele'nin ayrılığını ardından yerini Islam Slimani ile dolduracağı belirtildi.

Fransa'dan gelen haberlere göre Dembele'nin Atletico Madrid ile anlaştığı, kulübü Lyon'un da pazarlıklarda son aşamaya geldiği transferin ardından Slimani'nin Lyon'a imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon Monaco'da kiralık olarak forma giyen Slimani yeniden kulübü Leicester'a dönmüş ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 19 dakika forma giymişti.

Slimani'nin bu hafta sağlık kontrollerinden geçerek Lyon'a imza atması ve ardından Atletico Madrid'in Moussa Dembele transferini açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon Monaco'da çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 7 asistlik performans göstermişti.

32 yaşındaki Cezayirli forvet Islam Slimani, 2018-2019 sezonunda 1 yıl kiralık geldiği Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynamış ve beklentilerin altında kalarak 25 maçta 5 gol atmıştı.

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