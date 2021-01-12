Wakanda nerede Wakanda Forever ne demek gerçek mi?

Survivor 2021 yeni sezona çok heyecanlı başladı. Gönüllüler takımında yarışan Steven ile ünlüler de yarışan Barış Özbek arasında Wakanda krizi yaşandı. Steven'in yaptığı selamlaşma Wakanda Forever sözleri merak konusu oldu. Peki ama Wakanda ne demek, neresi? İşte Wakanda Forever kelimesinin anlamı...

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Dün akşam Survivor'da Survivor yarışmasında Steven ile Barış Özbek arasında Wakanda polemiği yaşandı. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.

Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur. Peki ama Wakanda Forever ne demek?

Wakanda Forever ne demek?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

Steven Salam kimdir: Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye geldi ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.