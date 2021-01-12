Kahramanmaraş'ta dünyanın en saçma binasına dudak uçuklatan teklif: Yeter ki bina yıkılmasın
KAHRAMANMARAŞ'ta yer alan 'Dünyanın en saçma binası' yıkılmaya hazırlanıyor. Bir iş adamının binanın tadilatı için verdiği teklif dudak uçuklattı.
Kahramanmaraş'ın en işlek noktası olan Trabzon Bulvarı üzerindeki İl Özel İdare Binası, 1994 yılında yapıldı. Bina, aradan geçen zamanda hem sarı-lacivert olan rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi oldu.
Şehrin birçok noktasından rahatlıkla görülebilen, insanların adres tarif ederken örnek gösterdikleri ve buluşma noktası olan binanın ünü kısa sürede Türkiye'yi de aşarak ve internet arma motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılarak görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıktı.
İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı 'Şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meydan projesini anlattı. Binanın yıkılacağını anlatan Güngör'ün projesine Bakan Kurum ise destek olacaklarını söyledi.