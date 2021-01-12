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Tereyağın fiyatı ocak ayı itibarıyla yüzde 55 zamlandı!

Ocak ayı itibarıyla tereyağı fiyatlarına yaklaşık yüzde 55 zam geldi. 2020'nin son günlerinde bir kilo tereyağı 54 TL'ye alınabilirken bugün marketlerde aynı marka tereyağının etiketinde 84 TL yazıyor.

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Üretim yetmeyip Türkiye tereyağında ithalatçı ülke olunca fiyatlar fahiş oranlarda arttı. Tereyağında yüzde 55’i bulan zamlara tepki var. Farklı rakamlar da elbette bulunuyor ancak hemen her markada çok yüksek zam dikkat çekiyor. Bu fiyat artışının ardında ise Türkiye'nin tereyağında bile dışa bağımlı hale gelmesi yatıyor.

8 bin ton ithalat yapıldı

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 2020 yılının ilk 11 ayında Türkiye'de 71 bin ton tereyağı üretildi. Ancak üretim iç talebe yetmeyince aynı dönemde 8 bin ton ithalat yapıldı. Bunun için 31.6 milyon dolar ödendi.

İthal tereyağı genellikle yerli tereyağına karıştırılıyor ve yüzde 50'yi aşmadığı için menşei yerli yazmaya devam ediyor. En çok ithalat yapılan ülke ise İrlanda oldu.

CHP'li Sarıbal: Sofradaki 8 kilo tereyağından bir kilosu ithal

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Üretim yerine ithalatı seçen AKP nedeniyle, sofradaki her 8 kilo tereyağından 1 kilosu ithal. Hayvan ithal, yem hammaddeleri ithal. Tereyağında net ithalatçı konumdayız" dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Raşit Uysal da çiğ süte gelen 50 kuruşluk son artışın bu yüksek zamları karşılamadığını belirterek pandemide halkın alım gücünün azaldığı bu dönemde gelen zammın fahiş olduğunu belirtti.

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