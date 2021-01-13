Aşısı olandan 'rıza' formu alınacak! Türkiye'de koronavirüs aşılaması başlıyor
ÇİN’den getirilen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısının incelemesi sürerken aşılamada öncelik sırası da belirlendi. Koronavirüs aşısı olanlardan "rızam vardır" yazısı alınacak... Ancak diğer 13 aşıda bu form alınmıyordu...
Çin'den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşıların vurulmaya başlayacağı belirtildi. 10 gün içinde gelecek olan Alman BioNTech firması tarafından geliştirilen aşılar ise iki haftalık teste tabi tutulacak. Korona aşısı olacaklara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Rutin olarak yapılan 13 aşıda bu belge alınmıyordu.
Aşı dağıtımına başlandı
Aşıların Türkiye genelinde dağıtımına başlandı. Sağlık Bakanlığı daha önce aşı olacak sağlık personelinin belirlenmesi için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Bu doğrultuda talep eden sağlık personeli ile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sırasıyla aşı yapılacak.
İkinci parti Ocak'ta
Çin aşısının ikinci partisi de bu ay içinde Türkiye'ye gelecek. Yine 14 günlük inceleme aşamasından sonra öncelikli gruplara uygulanmasına devam edilecek. Bu arada, Alman BioNTech firmasının geliştirdiği aşının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin de 10 gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Alerjisi olanlar...
Bilim Kurulu'nda yapılan değerlendirmelerde, Alman aşısının alerjisi olanlara uygulanmasının doğru bulunmadığı belirtildi.