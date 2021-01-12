Katar'dan, S.Arabistan'ın Türkiye ile ilişkileri için arabuluculuk mesajı

Doha, Ankara ve Riyad'ın uygun görmesi halinde iki yönetim arasında arabulucu olabileceklerini söyledi.

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Suudi Arabistan ve müttefikleriyle normalleşen Katar, Riyad ile Türkiye ve İran arasında arabulucuk mesajı verdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü'nde konuştu, gündeminde Suudi Arabistan'ın Türkiye veya İran ile ilişkileri vardı.

Kahtani, Katar'ın Suudi Arabistan-Türkiye veya Suudi Arabistan-İran arasındaki gerilimleri hafifletme ve arabuluculuk yapması konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"İki ülke uygun görürse...''

"Bu durum, uluslararası ilişkilerde temel bir ilke olan rıza ilkesine dayanmaktadır. İki ülke, Katar'a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkündür."

"Dostane ilişkiler herkesin çıkarınadır''

Kahtani, "Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı: Köprü görevi üstlenmek istiyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında 8 Ocak'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklama yaparak, Türkiye için "stratejik müttefikimiz" ifadesinin ardından Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine katkı yapmak istediklerini belirten Al Sani, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye ve diğer bazı ülkelerin ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü üstleniyor."