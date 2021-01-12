Helikopter için üretilen ikinci yerli motorun testinden haber var
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir tesislerinde geliştirilen ve ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey’e güç verecek olan TEI-TS1400 turboşaft motorunun ikincisi de üretildi. Motot, testlerden başarıyla geçti. TEI, tamamen milli kaynaklarla hazırlanan motor test merkezini de hizmete açtı.
TUSAŞ Motor Sanayii'nin (TEI) Eskişehir yerleşkesinde geliştiriken, genel maksat helikopteri 'Gökbey’e güç verecek olan ilk milli helikopter motoru olan TEI-TS1400, testlerden başarıyla geçtikten sonra, bir süre önce helikoptere entegrasyon için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne teslim edildi.
TEI, ‘TS4’ numarasıyla üretilen ikinci motorun da Eskişehir tesislerindeki üretim ve montajını tamamladı. TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, önceki gün yapılan testlerden başarıyla geçti. Yapılan testlerde TS4 motoru, ‘yer rölanti’ (ground idle) güç seviyesine çıkartılarak, projede önemli bir aşama kaydedildi.
TS4 motorunun testleri, tamamen TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından tasarlanıp, geliştirilen ilk milli turboşaft motor test merkezinde gerçekleştirildi. Sertifikasyon çalışmalarının hızlı yürütülebilmesi için proje kapsamında toplam 4 adet motor test merkezi kullanılacağı belirtildi. Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı ve havacılık motorlarında lider şirketi TEI’nin 2021 yılında da Türkiye’nin milli ihtiyaçları doğrultusunda havacılık motorlarını tasarlamayı, geliştirmeyi, üretmeyi ve çalıştırmayı sürdüreceği ifade edildi.
İlk motor teslimine Erdoğan katılmıştı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilip, üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey, TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400 ile havalanacak. Böylece Türkiye, kendi jet türbinli motorunu üretebilen sayılı ülke arasına girecek. Gökbey’e entegre edilecek ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen aralık ayında telekonferansla katıldığı törende görücüye çıkarken, testlerinin ardından helikoptere entegrasyonu için Ankara’ya gönderilmişti.