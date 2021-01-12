Korovirüsten ölenlerin yüzde 30'unda tespit edildi Üroloji profesörü İbrahim Yıldırım açıkladı

100. Yıl Hastanesi Üroloji uzmanlarından Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Covid-19’un üriner sistem üzerine etkilerini değerlendirerek, "Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların yüzde 30’unda akut böbrek yetmezliği tespit edilmiştir” dedi.

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Covid-19 enfeksiyonunun 1 yıldan fazladır tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve şu ana dek milyonlarca kişiye bulaştığını hatırlatan 100. Yıl Hastanesi Üroloji uzmanlarından Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Pandemi nedeni ile herkesin ana gündem maddesi olan bunu hastalık hakkında her gün yeni bir bilgi ortaya çıkmakta ve ne yazık ki özellikle sosyal medya platformlarında ciddi bilgi kirliliğine rastlanılmaktadır. Başlangıçta sadece akciğeri tuttuğu bilinse de, zamanla kalp, beyin ve üriner sistemi de etkilediği tespit edilmeye başlanmıştır. Özellikle böbrekler, virüsün hücrelerde hedeflediği ACE-2 reseptörü yönünden zengin olduğundan, virüsün hedef organlarından biri olarak değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

“Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların yüzde 30’unda akut böbrek yetmezliği tespit edilmiştir”

Böbreklerin ACE-2 reseptör yoğunluğundan dolayı virüs için hedef organlardan biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, “Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların yüzde 30’unda akut böbrek yetmezliği tespit edilmiştir. Bunun yanında solunum sıkıntısı sebebiyle oluşan nefes almada güçlük sonucu hissedilmeyen sıvı kaybı artmakta ve vücut susuz kalmaktadır. Bunun yanında vücuttaki ilaçların çoğu böbrekler tarafından süzüldüğünden, virüs enfeksiyonu sırasında alınan yoğun ilaç tedavisi nedeniyle de hasar görme riski vardır. Hastalık yaşlı popülasyonu daha fazla etkilediği için halihazırda bulunan diyabet, hipertansiyon ve iskemik kalp hastalıkları sonucu damarlar zaten hasarlanmış olduğundan, alınan nefrotoksik ilaçlar da böbreği daha fazla hasarlayabilmektedir” diye konuştu.

“Böbrekler üzerine ana etkileri akut böbrek yetmezliği”

Covid-19’un böbrek üzerinde oluşturduğu hasara da değinen Yıldırım, “Covid-19’ un böbrekler üzerine ana etkileri akut böbrek yetmezliği, idrarda kan gelmesi, idrarda protein kaybı olmaktadır. Covid-19 geçirmiş bir kişinin bol sıvı alması, ezbere ilaç kullanımından kaçınması gerekmektedir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığı bulunan, böbrek nakli olan ya da diyalize giren, planlanan herhangi bir böbrek tedavisi olan kişiler tedavilerine ara vermemelidir. Herhangi bir böbrek ilacı kullananlar, hekiminin görüşünü almadan ilacına ara vermemelidir. Tedavi planını değiştirmemelidir. Korona virüsü enfeksiyonuna yakalanmamak için önlemleri çok daha dikkatli şekilde uygulamalıdırlar. Buna ek olarak hastalık sonrasında hastaların mutlaka böbrek kontrollerini yaptırması ve ileride oluşabilecek geri dönülmez sıkıntılardan kendini koruması önerilmektedir” ifadelerini kullandı.