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Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

 BALIKESİR merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem öğretmen yapılanması'na yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3 kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Balıkesir Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

9 şüpheli yakalandı

Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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