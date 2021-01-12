İngiliz Financial Times'ın dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan’ın büyük oyunu

İNGİLTERE'nin en çok okunan gazetelerinden Financial Times, Türkiye'nin ülke sınırları dışındaki varlığına işaret ederek, Ankara'nın güç arayışında olduğunu yazdı.

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Londra merkezli Financial Times, Türkiye'nin dış politika hamlelerini kapsamlı bir analizle gündeme getirdi. “Erdoğan’ın büyük oyunu: Askerler, ajanlar ve Türkiye’nin güce ulaşma yolculuğu” başlığının kullanıldığı makalede, “Türkiye’nin cumhurbaşkanının kas gücüne dayalı dış politikası Ankara’yı daha önceye kıyasla Batı’dan daha izole hale getirdi. Son 5 yılda Sayın Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde askeri operasyonlar düzenledi, Libya’da varlık gösterdi ve Yunanistan ile denizde karşı karşıya geldi. Bu durumlar NATO müttefikleri arasında gerilim yarattı, eski rekabetleri canlandırdı ve yeni düşmanlar kazandırdı” ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ülke sınırları dışındaki varlığı

Askeri geçit töreninde Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer aldığı, Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada, "Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için bir zafer ve gurur günüdür." dediği kaydedildi.

Karabağ'daki çatışmalarda Batılı güçler ateşkes çağrısında bulunurken, Erdoğan'ın, tüm ağırlığıyla Azerbaycan'a destek verdiği hatırlatıldı. Geçen son 5 yılda Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat başlattığı, Libya'ya asker gönderdiği ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldiği belirtildi.

"Fransa müdahale ettiğinde kimse Napolyon demiyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasına "neo-Osmanlıcılık" eleştirisi yapıldığı ifade edilerek, ancak Türk yetkililerin ülkelerinin sadece çıkarlarını koruduğunu söylediği aktarıldı. Konuyla ilgili bir yetkilinin, "Fransa müdahale ettiğinde, bu yalnızca Fransa oluyor. Kimse onlara Napolyon demiyor." ifadesine yer verildi.

Erdoğan'ın dış gezilerindeki vazgeçilmez isimler

Öte yandan dış gezilerde Erdoğan'ın, yanında MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmadan nadiren görüldüğü ifade edildi.

Londra merkezli gazete ayrıca Afrika'da Türkiye'nin büyükelçilik sayısının arttığına dikkat çekti. Afganistan, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askeri varlığının bulunduğu anımsatıldı.