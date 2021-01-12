Cumhurbaşkanlığı'nda Z kuşağına ilişkin 5 ayrı rapor hazırlanması kararı! Hande Fırat yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanlığı'nda Z kuşağına ilişkin 5 ayrı rapor hazırlanmasına karar verildiğini yazdı.

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Hürriyet yazarı Fırat, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'nun 'Z kuşağı'na ilişkin bir araştırmayı görüştüğünü, kamuoyuna henüz açıklanmayan araştırmada 'Z kuşağı apolitik' tanımlaması yapıldığını belirtti. Fırat, "Siyasi partiler harıl harıl Z kuşağını anlamaya çalışıyor. Allah kolaylık versin, işleri zor. Hele de arada bu kadar yaş ve bakış farkı varken" ifadelerini kullandı.

"Z kuşağı apolitik' tanımlaması yapılmış"

"İşin uzmanı değilim ancak etrafımdaki Z kuşağına mensup gençlerden yola çıkarak, bu tespite katılmam mümkün değil" diyen Fırat, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı: Siyasetin, siyasetçinin iyi tanıdığı seçmeni ve tabanın yanı sıra soru işaretleri ile dolu ve oy kullanmaya hazırlanan 'Z kuşağı' var. Bu yüzden siyasi partiler harıl harıl Z kuşağını anlamaya çalışıyor. Allah kolaylık versin, işleri zor. Hele de arada bu kadar yaş ve bakış farkı varken. Edindiğim bilgiye göre bu konuda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu da bir araştırmayı görüşmüş. Kamuoyuna henüz açıklanmayan bu araştırmada, 'Z kuşağı apolitik' tanımlaması yapılmış. İşin uzmanı değilim ancak etrafımdaki Z kuşağına mensup gençlerden yola çıkarak, bu tespite katılmam mümkün değil.

Diğer yandan bu kuşağın üzerinde çevre politikalarının ve hayvan haklarının etkili olduğu belirtilmiş. Z kuşağına ilişkin beş ayrı rapor hazırlanmasına karar verilmiş.

"Bir an siyaha düşüyorsunuz"

Yine etrafımdaki Z kuşağına mensup gençlerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim: Dünyayı umursamaz, sadece bilgisayar karşısında yaşayan, TikTok çeken, sosyal medyada boş boş vakit geçiren gençler olarak tanımlamak hem onlara büyük haksızlık hem de büyük yanılgı olur. Zekâları, mizah anlayışları çoğu zaman dudak uçuklatıyor. Hayvan haklarına, çevreye çok duyarlılar. Aynı zamanda teknolojiye çoğumuzdan daha hâkimler. Bilgiye çok rahat ulaşıyorlar. Başka ülkelerdeki örnekleri inceliyorlar. O yüzden kendileri, ülkeleri, özgürlükleri için daha iyisini istiyorlar. Hiç beklemediğiniz bir anda, hatta 'Bu konuyu bilmez' dediğiniz bir anda, öyle bir yorum yapıyorlar ki, ister istemez bir an siyaha düşüyorsunuz. Siyaset onları anlamak istiyorsa mutlaka onları dinlemeli.