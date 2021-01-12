BIST 1.547
DOLAR 7,50
EURO 9,11
ALTIN 444,90
HABER /  SAĞLIK

Ege Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 DNA aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu

EGE Üniversitesi'nin Kovid-19 karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı bildirildi..

Abone ol

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesindeki EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubunu ziyaret ettiği, Doç. Dr. Mert Döşkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti. 

​​​​​​​Koronavirüse karşı 4 farklı prototip geliştirdiklerini bildiren Döşkaya, "Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz 2 aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz." İfadelerini kullandı.

Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini kaydetti. 

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar hem korona virüse karşı hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara kısa sürede koruyucu aşı geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da 59 yaşındaki emekli imam feci şekilde can verdi
Kocaeli'de gören telefona sarıldı: Onları merak ederek geldik
Ankara'da PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haberi! WhatsApp geri adım atmayacağını açıkladı
Kasım ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor
Sokak ortasında çirkin pazarlık! 90 saat olayı çözdü
Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış
Yorumlar