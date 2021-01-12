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Kocaeli'de gören telefona sarıldı: Onları merak ederek geldik

İhlas Haber Ajansı

Göç yolunda olan flamingolar Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni mesken tuttu. Flamingoları gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

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İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların da uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde hem dinlenen, hem de başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor.

Sahile gelen vatandaşlardan bazıları yürüyüş, bazıları ise piknik yapıyor. Kimi vatandaşlar ise arkadaşlarıyla birlikte çay kahve içerek keyifli zaman geçirirken, diğer yandan da kuşların uçuşunu cep telefonlarının kameralarıyla kaydediyor. Ailesiyle birlikte sahile gelen çocuklar ise simit ve ekmek atarak kuşları besliyor.


Piknik yapanlar flamingoların güzelliğine hayran kaldı
Sahilde ailesiyle birlikte piknik yapan Meysera Pul, "Genellikle piknik yapmak için buraya geliyoruz. Bugün de değişiklik olsun diye geldik. Ben burada kuşları besledim. Kuş beslemek çok eğlenceli, onlara simit atıyoruz" dedi.


"Kuşlar gerçekten çok güzelmiş"
İnternetten İzmit Körfezi’ndeki flamingoları gördüğünü belirten Yusuf Kır ise "Flamingoların buraya geldiklerini biliyoruz. Onları merak ederek geldik. Hava da çok güzel. Normal zamanda bu alanın önünden arabayla geçiyordum ama hiç flamingoları görmeye gelmemiştim. Ben genellikle yürüyüş yapmak için geldim. Ama kuşlar gerçekten çok güzelmiş" ifadelerini kullandı.

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