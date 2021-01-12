Sivas'ta sular çekildi ürküten görüntü ortaya çıktı: Çürüme durumunda olabilir
SİVAS'ta Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntü görenlerü ürküttü.
Suşehri ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı adeta alarm veriyor. Enerji üretmek amacıyla Kelkit çayı üzerine, 64 kilometrekare alana kurulan baraj 1980-1990 yıllarında tamamlanarak su tutmaya başladı.
Su tutan baraj bir süre sonra bölgede bulunan Büyükgüzel köyünü de sular altında bıraktı.
Tamamen suyla dolan baraj sonrası çok sayıdaki yerleşim yeri gözden kayboldu.
Bu yıl ise Türkiye’nin önemli barajlarından biri olan Kılıçkaya Barajı, kuraklıktan nasibini aldı. İstenen seviyede yağış olmayınca baraj gölündeki binlerce metreküp su çekildi.